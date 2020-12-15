Вакцину от коронавируса будут делать бесплатно в Санкт-Петербурге

Петербуржцы получат бесплатную вакцину от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге планируется развернуть 70 прививочных пунктов, где можно будет получить вакцину от коронавируса. Как сообщил во вторник, 15 декабря 2020 года, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, вакцинация будет проходить совершенно бесплатно.

- Вакцинация добровольная и бесплатная. Все организовано федеральным центром. Думаю, со временем за деньги можно будет поставить прививку в частных центра. Гамалеевская вакцина стоит 1900 рублей за две инъекции, - пояснил Сарана.

Планируется, что в Петербурге будут привиты порядка 60 процентов взрослого населения. Однако Сарана отмечает, чтобы увидеть отсроченный эффект вакцинации, нужен год-полтора.

Важно, что вакцина от коронавируса противопоказана людям с аллергией, острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями, а также многими другими болезнями.