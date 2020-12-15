10 513 петербургских школьников переведены на удаленку из-за коронавируса

Больше 10 тысяч школьников находятся на карантине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга привел свежие данные о количестве школьников, отправленных на удаленку из-за карантина по коронавирусу, а также тех детей, которых родители сами забрали на домашнее обучение.

- По сравнению с данными на конец прошлой недели в Петербурге отмечается снижение болеющих COVID-19 и ОРВИ среди школьников (-38) и учителей (-19). Существенно снизилось и количество классов, которые в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ были переведены на обучение с использованием дистанционных технологий (-149), - сообщает пресс-служба комитета.

Так, на 15 декабря на карантин переведены 10 513 петербургских школьников (2 % от общего числа). Это затронуло 20% учебных заведений города.

По заявлениям родителей на удаленке находятся 16 954 ученика (3,2 % от общего количества обучающихся).

При этом к занятиям в очном режиме вернулись 3455 детей из числа тех, кто ранее учился дома по тем или иным причинам.

Что касается детских садов, то в 21 учреждении закрыты для посещения 27 групп.