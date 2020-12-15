4% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге

Четыре процента свободных коек для пациентов с COVID-19 осталось в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рекордное маленькое число свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге – всего 4 процента. По словам вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева, сказывается то, что каждый день, на протяжении вот уже недели с небольшим, инфекцией заражается слишком много горожан. По данным на 15 декабря 2020 года, пациентов принимают 6 федеральных и 16 городских стационаров. Их пока что хватает, но с трудом.

- В общей сложности мы сейчас развернули 11 151 койку. Из их количества осталось только 4%, к сожалению. Понимаем, что надо подключать дополнительные мощности, поэтому новые места для больных появятся в институте Алмазова, четырех павильонах «Ленэкспо», больнице №33 и в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн, - сообщил вице-губернатор в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что в итоге до Нового года в Северной столице развернут еще около 2 тысяч коек. Некоторые эксперты заявляли «Комсомолке» о выходе на плато по инфекции, однако Комздрав все еще фиксирует прирост заболеваемости – за неделю он составил 1,4%.