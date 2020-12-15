Умер заслуженный полярник и ледовый разведчик Владимир Баранов

В Санкт-Петербурге скончался на 77-м году жизни заслуженный полярник Владимир Баранов. Фото: vk.com/id21392964

Умер заслуженный полярник, гидролог и ледовый разведчик Владимир Баранов. Он скончался на 77-м году жизни в Санкт-Петербурге. Горькую новость сообщили в соцсетях Арктического и антарктического НИИ.

- В течение 40 лет Владимир Васильевич совершал экспедиции в высоких широтах, был бессменным руководителем экспедиции А-162/Д на архипелаге Северная Земля и стоял у истоков создания станции «Мыс Баранова». Кроме этого наш коллега изучал миграцию белых медведей и все время делился захватывающими историями, - рассказывают в НИИ.

На странице Владимира Баранова во «Вконтакте» собрались его родные, друзья и коллеги, которые вспоминают полярника добрым словом и выражают соболезнования. Судя по написанному, Владимир Васильевич был преданным работе жизнерадостным человеком, а также любящим мужем, отцом и дедушкой. Прощание с ним состоится 18 декабря в 14:00 в морге больницы Иоанна Кронштадтского.