Петербуржец закатил истерику из-за просьбы надеть маску в кафе-кондитерской

"Ковид-диссидент" устроил скандал в кафе в Санкт-Петербурге. Фото: facebook.com /Елена Шевченко

Петербуржец разозлился на просьбу надеть маску в кафе-кондитерской и специально вылил два стакана с кофе на прилавок. Запись истерики взрослого мужчины с камеры видеонаблюдения опубликовала в своем Facebook Елена Шевченко, владелица сети заведений «Север Метрополь». По ее словам, продавец вежливо попросила гостя взять бесплатную маску и надеть ее во время обслуживания. После этого, как заметно по видео, мужчина забрал купленные пирожные, а вот с помощью кофе решил отомстить «обидчице».

- За несоблюдение требования Роспотребнадзора нас могут оштрафовать или даже закрыть на 90 суток. В ответ на вежливую просьбу наши девочки получили хамство и… спасибо, что не плеснули кипятком в лицо. Самое ужасное, он пришел в магазин с ребенком. Теперь маленький мальчик будет думать, что папа – «герой» и так нужно поступать со всеми в будущем? – пишет бизнесвумен.

Неизвестно, обратилось ли кафе в полицию по поводу инцидента, но герой видео уже попал в федеральные СМИ.