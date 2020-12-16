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Прокуратура проверяет горе-отца, оставившего 3-летнего ребенка на парковке ТРЦ в Ленобласти

Не исключается, что мужчина был пьян
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура заинтересовалась сообщениями в СМИ о горе-отце, оставившего маленького ребенка на парковке.

Прокуратура заинтересовалась сообщениями в СМИ о горе-отце, оставившего маленького ребенка на парковке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о горе-отце, который оставил своего трехлетнего ребенка на парковке торгово-развлекательного центра во Всеволожском районе Ленинградской области. Не исключается, что мужчина был в стельку пьян. Делом уже занимаются органы внутренних дел, ход и результаты находятся на контроле надзорного органа.

- Кроме того, сотрудники прокуратуры проверят место временного пребывания семьи в районе, чтобы определить хозяйственно-бытовые условия жизни несовершеннолетнего, а также проследят за исполнением родителями обязанностей по обеспечению доступа ребенка к оказанию ему медицинских и образовательных услуг, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Ранее «Комсомолка» писала о другом неадекватном отце, который силой удерживал шестерых детей в квартире.

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