Артист Николай Буров стал членом комиссии по помилованию Санкт-Петербурга

В Петербурге обновили состав городской комиссии по помилованию. Фото: www.gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга обновили состав городской комиссии по помилованию. Новых членов представили перед очередным заседанием, прошедшем 15 декабря. В состав комиссии вошли известные и уважаемые горожане, в том числе актер Николай Буров.

- Постановлением губернатора в состав комиссии включены народный артист РФ Николай Буров, писатель Валерий Заворотный, председатель Общественного совета при Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Юрий Третьяков, председатель общественной наблюдательной комиссии по Санкт Петербургу Александр Холодов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Обращаясь к новичкам Александр Беглов отметил, что комиссия принимает решение о судьбах подающих прошения людей, что «в высшей степени ответственный и кропотливый труд».

Отметим, что сама комиссия может лишь дать рекомендацию, а окончательное решение о помиловании преступника делает лишь президент страны.

За 18 лет работы из 400 прошений комиссией одобрены были 20.