Светящийся «айсберг» появится в центре Санкт-Петербурга

На площади Труда установят светящийся "Айсберг". Фото: www.visit-petersburg.ru/

Светящийся «айсберг» появится в центре Петербурга к концу декабря. Инсталляцию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, уже начали монтировать на площади Труда.

- Масштабный художественный эксперимент в Санкт-Петербурге — ArtAntarctica — предложит посетителям open-air выставки своеобразное путешествие сквозь время: создатели и художники позволят зрителям вернуться в эпоху открытия Антарктиды, напомнив о подвиге русских моряков, - сообщает портал развития городского туризма Visit Petersburg.

Выставка ArtAntarctica состоит из 4 мультимедийных частей: исторического фильма, посвященного открытию и освоению Антарктиды; видео-перформансов современных художников, работ победителей конкурса детских рисунков; а также самого «айсберга», на грани которого изнутри будет проецироваться видео.

Работать выставка будет с 27 декабря по 27 января.

Напомним, что легендарная экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» началась 4 июля 1819 года в Кронштадте, откуда суда ушли к Южному полюсу.