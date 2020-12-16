Петербургского бизнесмена разыскивают за попытку поджога дома своего бухгалтера

Полиция разыскивает петербургского бизнесмена, пытавшегося сжечь дом своего бухгалтера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бизнесмен из Санкт-Петербурга попытался спалить дом своего бухгалтера, но неуспешно. Около часа ночи во вторник, 15 декабря 2020 года, в полицию позвонила 30-летняя женщина, жительница города Всеволожск, Ленинградской области, которая рассказала, что ей угрожает мужчина.

- В сообщении говорилось, что у одного из домов на улице Гончарова мужчина угрожает женщине и обливает дом бензином, хочет сжечь. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители застали только женщину. В разговоре с ней они выяснили, что у нее в гостях находился ее 33-летний работодатель - индивидуальный предприниматель. У мужчины с бухгалтером завязался спор. Он стал угрожать, облил бензином угол дома и пытался его поджечь. Однако когда женщина отняла у него зажигалку, он сбежал.

Известно, что бизнесмен ранее был дважды судим. На данный момент полиция разыскивает предпринимателя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.