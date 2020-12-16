Депутаты ЗакСа продлили право Смольного на экстренные карантинные меры в 2021 году

ЗакС разрешил Смольному продлевать карантинные меры на 2021 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания приняли в первом чтении законопроект о продлении права Смольного на экстренные карантинные меры в 2021 году. Согласно документу, власти города смогут определять мер социальной поддержки во время пандемии и выделять на это необходимые деньги из бюджета и фондов.

- Весной 2020 года принятый закон о предоставлении полномочий правительству сыграл важнейшую роль в выработке антиковидных мер. Были проведены единовременные выплаты людям старше 65 лет, раздавались продуктовые наборы нуждающимся, была организована доплата к пенсии, - отметил представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков. - Выплачивались деньги пострадавшим медработникам, донорам плазмы, соцработникам.

При этом вводились и ограничения. В том числе на передвижения горожан, отменялись льготные проездные пенсионерам, учащимся и льготникам. Все это было необходимо для сохранения здоровья и жизни людей.

В нынешнем законопроекте такое право за Смольным также сохраняется.