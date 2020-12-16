Петербурженку задержали по подозрению в убийстве мужчины в центре города

Полиция задержала петербурженку по подозрению в убийстве мужчины в центре города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве приезжего из Калининградской области. Труп 40-летнего мужчины нашли в полдень вторника, 15 декабря 2020 года, около подвала дома 5 по 8-й Советской улице. Очевидцы вызвали полицию.

- Прибывшие на место следователи увидели, что на шее и грудной клетки мужчины есть ножевые ранения. Там же полицейские нашли пять ножей, бутылку, посуду, подвесной замок и следы обуви, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Место убийства также обследовала кинолог вместе с собакой по кличке Атака. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В ночь на 16 декабря у дома 28 по улице Маяковского оперативная группа задержала подозреваемую. Ей оказалась 35-летняя безработная петербурженка, проживающая в доме 34 по 8-й Советской.

На данный момент женщина находится под стражей. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.