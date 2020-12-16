70 тысяч таблеток контрафактной «виагры» задержали на таможне в Пулково

70 тысяч таблеток для потенции не пустили в Петербург таможенники. Фото: СЗТУ

Пулковская таможня подпортила новогодние праздники десяткам, если не сотням петербургских «мачо». Только за последний месяц, с середины ноября, инспекторы задержали 50 почтовых отправлений из Индии, в которых ехали около 70 тысяч таблеток для повышения потенции.

- Препараты, являющиеся дженериками (аналогами - прим. ред.) «Виагры» и «Сиалиса», занимают лидирующие позиции по количеству заказов контрафакта через интернет-сайты. На их упаковках имеется информация о содержащихся веществах, которые не только не имеют никакой лечебной ценности, но могут оказаться токсичными и опасными для здоровья, - отмечает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По итогам экспертизы, содержимое 32 посылок было признано контрафактом и изъято. А остальные таблетки отправлены обратно отправителям в Индию.

В таможенном управлении петербуржцам напоминают, что за ввоз опасных и контрафактных лекарств в Россию предусмотрена уголовная ответственность.