Стирать, а не проветривать: дерматологи призвали петербуржцев чаще менять маски

Дерматологи призывают петербуржцев следить за чистотой своих масок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи-дерматологи призвали жителей Санкт-Петербурга тщательнее следить за гигиеной, а точнее чистотой индивидуальных средств защиты - масок и респираторов. Их необходимо вовремя менять, а многоразовые - стирать, о чем многие забывают. Это приводит к проблемам со здоровьем.

- Мы дышим в маске влажным воздухом, нарушается теплообмен, и кожа потеет. Для кожи это плохо, а для размножения микроорганизмов хорошо. Именно поэтому нужно не забывать менять маски, - приводит слова завотделением Городского кожно-венерологического диспансера Елены Мошковой газета «Петербургский дневник».

По словам специалистов, одноразовую маску надо выбрасывать через два часа использования и менять на новую. А многоразовую тканевую не только регулярно стирать, но и гладить, чтобы убить микробы. Ждать, что она проветрится за ночь - неправильно.

Что касается перчаток, то людям, склонным к дерматиту, рекомендуют носить не латексные, а тканевые изделия. В них кожа хорошо дышит. Но хлопчатобумажные перчатки также надо отправлять в стирку.