ЧП с застрявшим поездом, из-за которого тысячи петербуржцев не смогли выехать из квартала, проверит прокуратура

Застрявшим на переезде грузовым составом заинтересовалась транспортная прокуратура. Фото: vk.com/spb_today

Утро 16 декабря началось «не с кофе» для тысяч жителей крупного жилого комплекса, расположенного между Пулковским шоссе, КАД и грузовой железнодорожной веткой. Именно на ней, перекрыв единственный выезд из микрорайона, застрял товарный состав.

- Сегодня утром на переезде через единственный выезд из ЖК «Московский» встал поезд на полтора часа. Образовались гигантские пробки, люди стали пролезать под поездом, скорая и другие службы так же не могли попасть в ЖК, - писали возмущенные горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент быстро дошел до ушей сотрудников транспортной прокуратуры, которые стали выяснять, что же на самом деле произошло.

- По предварительным данным, длительная стоянка поезда произошла в связи с неисправностью локомотива на станции «Шоссейная», - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве пообещали взять вопрос на контроль и привлечь к ответственности виновных.