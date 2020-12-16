20 учителей ушли на больничный в петербургской школе Калининского района

Сразу 20 учителей ушли на больничный в петербургской школе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу 20 учителей заболели в школе №149 Калининского района Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря 2020 года. В связи с этим администрация учебного заведения попросила родителей перевести своих детей на дистанционное обучение.

- В условиях сложной эпидемиологической ситуации с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также с большим количеством заболевших учителей убедительно просим рассмотреть возможность перевода обучающихся 5-11 классов на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 по 25 декабря, учащихся 1-4 классов с 21 декабря по 25 декабря 2020 года, - говорится в официальной группе школы в социальных сетях.

Отмечается, что несмотря на трудности, школа продолжит работать в обычном режиме.