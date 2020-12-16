Самолет, летевший из Москвы, экстренно сел в Пулково

Самолет "Москва - Санкт-Петербург" экстренно приземлился в Пулково из-за неисправности. Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет «Москва – Санкт-Петербург» экстренно приземлился в Пулково. Под конец полета на борту «Боинга» 737, принадлежащего авиакомпании NordStar, обнаружили техническую неисправность. Внутри воздушного судна находились 69 пассажиров. К счастью, все разрешилось благополучно.

- Во время полета пилот заметил техническую неисправность аэронавигационного оборудования. Службы и силы аэропорта Пулково тут же привели в готовность для встречи воздушного судна. Самолет совершил благополучную посадку в 20:03, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

После приземления самолета аэропорт Пулково продолжил работу в штатном режиме. Ранее «КП» писала о том, что рейс, вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, внепланово посадили в Москве из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в Северной столице.