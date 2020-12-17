Две городские парковки для электросамокатов появятся в Санкт-Петербурге

Две парковки для электросамокатов могут появиться в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге могут появиться две парковки для электросамокатов. Об этом рассказал в четверг, 17 декабря 2020 года, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, который обратился с инициативой к вице-губернатору Максиму Соколову. Из ответа парламентарию следует, что сейчас город уже ведет работу по созданию специальных парковок.

- Компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, ведут активную работу по согласованию размещения парковок в Санкт-Петербурге. Этот вопрос обсуждался, в частности, на совещании КРТИ с участниками рынка аренды 2 декабря, - говорится в ответе вице-губренатора.

Конкретные адреса, где планируется разместить парковки для электросамокатов, пока не называются.

Ранее Цивилев обратился с данной инициативой, пояснив, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры пользователи электросамокатов зачастую оставляют их в не предназначенных для этого местах.