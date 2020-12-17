После обращения инвалида к Путину в Волосове оборудуют парковки

Анатолий Терехов, передвигающийся на протезах, обратился в Пенсионный фонд по вопросу выплат, но натолкнулся на грубость. Фото: СОЦСЕТИ

На Большой пресс-конференции президента России-2020 Владимир Путин озвучил вопрос инвалида из Волосова Ленинградской области Анатолия Терехова: мужчина пожаловался президенту на хамство чиновников.

Как выяснила Администрация Ленобласти, грубостью инвалида-колясочника встретили в местном отделении Пенсионного фонда, куда мужчина обратился по вопросу размера пенсии по инвалидности.

– Губернатор Александр Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов через Фонд социального страхования для Анатолия Терехова, – сообщают в Администрации Ленобласти. – На контроль взят и вопрос оборудования парковок для инвалидов Волосовской администрацией.

За комментариями о причинах грубости одного из сотрудников «Комсомолка» обратилась в Управление Пенсионного фонда в Петербурге и Ленобласти. В адрес ведомства направлен официальный запрос.