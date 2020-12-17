Новую поликлинику-долгострой откроют на Вербной улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередной долгострой должны сдать в эксплуатацию в Санкт-Петербурге уже до конца нынешнего года. Речь идет о взрослой поликлинике на Вербной улице, которая стала «заколдованной». На ней менялись подрядчики, проект которого вносились изменения, а стройка все никак не заканчивалась. Вместе с ним пропадало терпение и у местных жителей.

- Все обращения жителей, а также депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Государственной Думы были с единственным вопросом о сроках завершения строительства по данному объекту. В связи с этим я проверил ход строительства, - приводит слова главы Госстройнадзора Владимира Болдырева пресс-служба Смольного.

По словам чиновника, сейчас работы наконец-то вышли на финишную прямую. И хоть из-за пандемии были сбои по поставкам оборудования, до конца 2020 года Госстройнадзор должен принять готовый объект, чтобы разрешить его в эксплуатацию.

Отметим, что новая поликлиника площадью восемь тысяч квадратных метров рассчитана на 600 посещений в день.