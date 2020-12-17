Смольный рассмотрит варианты смягчения коронавирусных ограничений на Новый год

Смольный рассматривает смягчение ограничений на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга и Роспотребнадзор начали рассматривать возможность смягчения коронавирусных ограничений на Новый год для сферы туризма и ресторанного бизнеса. Такой разговор начался после рекомендации главы государства Владимира Путина привлекать внутренний туризм, пока границы с другими странами закрыты.

- Рост заболеваемости прекратился, город вышел на "плато" по коронавирусу, есть все предпосылки для того, чтобы серьезно смягчить введенные ограничения, - цитируют "Невские новости" источник в городском правительстве.

Сейчас идет речь о том, чтобы разрешить ресторанам и барам работать в новогодние праздники до 23:00, а также открыть для посетителей музеи и другие культурные центры. Однако запрет на работу в новогоднюю ночь ресторанам чиновники хотят сохранить. Отмечается, что решение будет принято до конца текущей недели.