Смольный взялся за здоровое питание для школьников

Петербургских школьников будут приучать к здоровому питанию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга, как и было поручено президентом России, обеспечили бесплатным горячим питанием всех школьников 1-4 классов, а также из льготных категорий. Но кроме простого вопроса накормить, есть и другой: еда должна быть полезной. Вопрос здорового питания детей был поднят на круглом столе в Смольном.

- Важно обеспечить детей не только качественными блюдами, но и заложить культуру здорового питания у подрастающего поколения, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев, чьи слова приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Помочь с этим должны разрабатываемые в городе стандарты школьного питания, которые включают в себя условия по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству еды, а также приема пищи. Не забыты технологические параметры производства и экономические вопросы.

Отдельным пунктом на онлайн-совещании, в котором участвовали более 30 специалистов, была отмечена работа по формированию культуры здорового питания детей. Как именно школьников будут отучать от снеков в пользу супов, не уточняется.