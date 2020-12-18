Покупателя без маски скрутила полиция в гипермаркете в Парголово

Полицейские задержали антимасочника в супермаркете. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередная стычка из-за нежелания носить маску произошла в Санкт-Петербурге. На этот раз полиции пришлось «крутить» покупателя гипермаркета в Парголово. По словам очевидцев событий, сообщивших о ЧП в соцсетях, мужчина средних лет спокойно ходил по магазину без средств защиты, но когда решил оплатить покупки на кассе, возник конфликт с охраной.

- Охранник «Ленты» и полицейский скрутили покупателя без маски, - пишет в паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели инцидента, снявшие концовку на видео, утверждают, что охрана магазина действовала агрессивно, однако подтверждений этому на съемке нет. На ней заметно, как мужчину ведут к машине двое сотрудников полиции, после чего задержанного увозят: «Женщина в форме сказала, что нарушителя отвезут в отделение, где с ним спокойно побеседуют».

Свидетели также отмечают, что мужчину увезли на гражданской машине с вологодскими номерами, которая стояла на месте для инвалидов.

Впрочем, другие пользователи соцсетей встали на сторону полиции и отметили, что столкнувшись с коронавирусом лично, не будешь так легкомысленно относиться к санитарными мерам.