Трое цыган украли у петербургской пенсионерки 315 тысяч рублей

Полиция задержала мошенников, обманувших пенсионерку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у 76-летней пенсионерки, в «гости» к которой наведались трое представителей кочевого народа. Цыгане, под видом социальных работников, рассказали женщине о полагающейся ей путевке и выманили больше 300 тысяч рублей.

- 11 декабря потерпевшей поступил звонок на домашний телефон от женщины, представившейся работницей пенсионного фонда. Собеседница сообщила пенсионерке, что необходимо письменно отказаться от якобы полагающейся ей путевки. Тут же в квартиру пришли неизвестные женщины, предложили написать заявление на отказ и попросили показать деньги якобы для обмена, чтобы переписать номера купюр, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка достала конверт, в котором хранила 315 тысяч рублей и показала их визитерам. После того, как «соцработники» ушли, женщина обнаружила пропажу наличных. и позвонила в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали двоих брата и сестру 29 и 34 лет, а также их 51-летнюю соучастницу. По статье «Кража» им грозит до шести тысяч рублей.