Результаты тестов на корнавирус петербуржцам будут рассылать по СМС

Стационары в Петербурге на пределе, число госпитализируемых пока растет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга, сдававшие тест на наличие коронавирусной инфекции, вскоре начнут получать результаты посредством СМС-сообщений. Это должно снизить время информирования горожан, на что многие из них жаловались ранее. Иногда срок ожидания доходил до нескольких суток.

- 39 часов - среднее время по выдаче пациентам ответа в лаборатории. Некоторые дают день в день. Сейчас вопрос стоит об СМС-информировании. Так делают частные лаборатории, - рассказал заместитель главы Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на онлайн-брифинге в Смольном.

Он также рассказал, что пока ситуация с госпитализациями больных остается «очень напряженной». За минувшие сутки выявлено 3757 пациентов с положительным ПЦР-тестом. Стационары находятся на пределе возможностей. За сутки госпитализировано 977 человек в средней и тяжелой степени заболевания. городе осталось всего 982 свободных инфекционных койки, это 4% от общего количества.

За неделю рост числа госпитализированных составил 7%.