Началась плановая вакцинация от коронавируса учителей и соцработников в Санкт-Петербурге

Петербургских учителей и соцработников начали прививать от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 18 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге началась плановая вакцинация от коронавируса социальных работников и педагогов. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Сегодня начинаем прививать соцработников и педагогов. На данный момент уже сформированы списки желающих привиться, - рассказал Сарана.

На данный момент в Петербурге уже привиты от коронавируса 400 медицинских работников, вакцинация которых началась раньше. Некоторым из них поставили уже по две прививки, другие только ожидают вторую. По словам Сараны, все переносят препарат хорошо.

Сегодня в городе работаю только восемь прививочных пунктов, но уже с начала следующей недели петербуржцев на вакцинацию будут принимать 21 пунктов. До конца недели Комздрав планирует развернуть 70 центров.