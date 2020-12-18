Смольный: контроль усиливаем, рейды идут, нарушений стало меньше

Рейды уже дают результаты, но ослаблять проверки не будут. Фото: Полина ШАНДРАК

В последний рабочий день недели, в Смольном опять обсуждали коронавирус. Так, во время онлайн-брифинга выступил глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности Александр Ситов, который рассказал о проверках и возможном изменении ограничительных мер.

- Еще раз повторяем: все ограничительные меры принимаются и снимаются только по рекомендации Роспотребнадзора. Пока никаких распоряжений от них не поступало. Ждем, - отметил чиновник.

Также ответственные за проверки ведомства не ослабляют хватку и усиливают контроль. Это дает свои плоды. Во время последнего рейда, прошедшего 17 декабря, инспекторы почти не нашли нарушений. Правда, речь идет о работе городских предприятий в дневное время.

Что происходит в Петербурге ночью, вопрос отдельный. Однако власти города уже пригрозили жесткими мерами тем, кто сознательно игнорирует карантин. В частности, ресторанам и барам с «карты сопротивления».