Новогоднее "Дерево желаний" появилось в Санкт-Петербурге

Александр Беглов принял участие в акции «Дерево желаний» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге "зажглась" новогодняя елка, исполняющая желания детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В пятницу, 18 декабря 2020 года, в Смольном открылось "Дерево желаний". Оно украшено открытками детей, в которых написано то, чтобы они хотели получить на Новый год. Губернатор Александр Беглов уже принял участие в акции.

- В Петербурге есть хорошая традиция исполнять желания детей, которые они направляют Деду Морозу и вывешивают их на открытках на новогодней елке. Губернатор, члены правительства, бизнесмены, многие другие помогают этим пожеланиям сбыться, – сказал Беглов.

Градоначальник выбрал три открытки: десятилетняя Малика попросила интерактивную игру, 7-летнему Владиславу губернатор подарит форму для школы и кроссовки, а 10-летней Зое - набор кистей и красок для творчества.

Все желающие могут помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – воспитанникам центров социальной помощи семье и детству, центров социальной реабилитации инвалидов и детей, центров содействия семейному воспитанию.