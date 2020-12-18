Женский скелет с пробитым черепом нашли у Знаменской церкви в Тихвине

Женские останки нашли рабочие в Тихвине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Тихвинского управления следственного комитета России устанавливают обстоятельства гибели женщины чьи останки были найдены при земляных работах на территории Знаменской церкви города Тихвина.

- 17 декабря 13:26 в дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что около здания церкви, при работе на технике в земле обнаружили кости и череп, череп пробит, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники полиции и следователи СК установили, что работы шли на территории бывшего кладбища, где с XVI века хоронили умерших. При осмотре костей и черепа стало понятно, что повреждения свежие и скорее всего нанесены ковшом экскаватора.

Другими словами, никакого криминала тут нет, тем более, что останкам, по мнению экспертов, более ста лет.

Уголовного дела по факту находки возбуждать не стали, но проверка все же идет.