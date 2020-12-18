Элитные и раритетные авто на 100 млн рублей арестовали у петербургской фирмы за долги по зарплате

Коллекцию дорогих "игрушек" арестовали у петербургской фирмы за долги по зарплате. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Элитных и раритетных иномарок на 100 миллионов рублей нашли и арестовали следователи управления СК России по Санкт-Петербургу у местной компании, которая накопила около 20 миллионов долга по зарплате сотрудникам.

- Из материалов уголовного дела следует, что фактические руководители ООО «Гроссман Рус», расположенного и осуществляющего свою деятельность на территории Центрального района города, с февраля по август 2020 года не выплачивали заработную плату работника, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В рамках расследования дела, 17 декабря следователи СК вместе с сотрудниками полиции провели ряд арестов имущества в Москве, Московской области и Петербурге.

В руках правоохранителей оказались такие автомобили, как Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 50-х годов, Lotus - 2 штуки, несколько мотоциклов и так далее.

По статье «невыплата зарплаты» виновным грозит до двух лет тюрьмы.