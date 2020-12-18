Историческое здание в центре Петербурга снесли вопреки решению суда

На Воронежской улице сносят историческое здание вопреки решению суда Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге несмотря на решение суда начался снос исторического дома. Днем в пятницу, 18 декабря 2020 года, на Воронежской улице, 45, загудела рабочая техника, руша стены здания.

- Этой ночью рядом с дореволюционным флигелем появилась специальная техника, а утром местные жители заметили производство работ. Градозащитники говорят, что суд приостановил действие заключения КГИОП, позволяющего снос, - пишет об этом "Мойка78".

О том, что на месте здания запланирована новая стройка, стало известно в ноябре прошлого года. Вместо исторического дома на Воронежской должна появиться гостиница.

- Прошли публичные слушания, где петербуржцы выступали против появления квартала. В итоге проект планировки так и не утвердили. Но это не помешало продолжить разработку проекта и согласовать его с КГИОП, - отмечает издание.