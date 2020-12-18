Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Историческое здание в центре Петербурга снесли вопреки решению суда

На месте здания на Воронежской улице планируется строительство гостиницы
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
На Воронежской улице сносят историческое здание вопреки решению суда

На Воронежской улице сносят историческое здание вопреки решению суда

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге несмотря на решение суда начался снос исторического дома. Днем в пятницу, 18 декабря 2020 года, на Воронежской улице, 45, загудела рабочая техника, руша стены здания.

- Этой ночью рядом с дореволюционным флигелем появилась специальная техника, а утром местные жители заметили производство работ. Градозащитники говорят, что суд приостановил действие заключения КГИОП, позволяющего снос, - пишет об этом "Мойка78".

О том, что на месте здания запланирована новая стройка, стало известно в ноябре прошлого года. Вместо исторического дома на Воронежской должна появиться гостиница.

- Прошли публичные слушания, где петербуржцы выступали против появления квартала. В итоге проект планировки так и не утвердили. Но это не помешало продолжить разработку проекта и согласовать его с КГИОП, - отмечает издание.