Суд арестовал самых активных в массовой драке фанатов "Зенита" и "Спартака"

Суд арестовал четырех участников массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак". Фото: twitter.com/G_o_s_h_a

Суд назначил разнообразные наказания для участников массовой драки фанатов "Зенита" и "Спартака", которая произошла прямо по ходу прошедшего дерби двух столиц. Напомним, сине-бело-голубые выиграли москвичей со счетом 3:1 и укрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Игра должна была пройти при почти пустых трибунах из-за ограничений по коронавирусу - на стадион допустили только владельцев абонементов и тех, кто купил билеты в VIP-ложи, однако часть спартаковцев схитрила и приобрела "путевку" через черный рынок. ОМОН успел пресечь кровопролитие, после чего неприятели разошлись по разным концам арены. Но без наказаний не обошлось.

- Дела в отношении пятерых фанатов прекратили в связи с отсутствием состава. Четверым остальным дали от 2 до 10 суток административного ареста и запретили посещать спортивные мероприятия на срок от 1 до 2 лет - это три зенитовца и один спартаковец, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.