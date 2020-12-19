Женщину спасли при пожаре в трехкомнатной квартире на Бухарестской улице

Квартира полыхала в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Женщину спасли из огня в доме на Бухарестской улице. Серьезный пожар произошел утром субботы в пятиэтажке во Фрунзенском районе Петербурга. Пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире жилого дома.

- 19 декабря в 10.20 поступил сигнал о возгорании по адресу: Бухарестская улица, дом 66, корпус 2. В пятиэтажном жилом доме загорела квартира на первом этаже, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Примчавшиеся на место пожарные эвакуировали из огня женщину, на вид возрастом около 60 лет. Ее передали медикам, которые госпитализировали пострадавшую в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Огонь к этому моменту уже перекинулся на второй этаж. Общая площадь возгорания превысила 80 кв. метров. Из верхних квартир эвакуировано 35 человек, для их обогрева на место ЧП пригнали автобус «Пассажиравтотранса».

На 10:40 пожар ликвидирован, идет осмотр дома.