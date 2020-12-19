Детские и учебные заведения оказались основным «рассадником» коронавируса в Санкт-Петербурге

Детские сады и школы сильнее всего способствуют распространению "ковида", хоть и не специально. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал места максимального распространения коронавируса в городе. В лидерах, как ни удивительно, оказался не транспорт, а образовательные учреждения. В том числе школы и детские сады.

- Первое место в списке распространителей COVID-19 и ОРВИ занимают детские и учебные коллективы, - заявил в ходе онлайн-совещания заместитель главы Комздрава Евгений Антипов.

При этом сами дети могут не болеть, или иметь бессимптомную форму коронавируса, при этом являться переносчиками инфекции.

В тройку «лидеров» также вошли развлекательные заведения. Один инфицированный посетитель культурно-массовых мероприятий может заразить около сотни человек, оказавшихся поблизости.

Третьими по степени опасности оказались кафе, рестораны и прочие заведения общественного питания. Там люди поневоле снимают маски и находятся в одном помещении, что способствует распространению вируса.