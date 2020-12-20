Неизвестный поджег парикмахерскую коктейлем Молотова в Мурино

Полиция ведет поиск преступника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурино Ленинградской области неизвестный устроил нападение на парикмахерский на проспекте Авиаторов Балтики. Мужчина камнем разбил окно, а потом забросил в помещение коктейль Молотова, после чего скрылся.

- В ночь на 20 декабря в полицию поступило сообщение о возгорании в помещении парикмахерской, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Прибывшими полицейскими установлено, что пожару предшествовали действия неизвестного, который сначала камнем разбил стекло в помещении, а после забросил в окно бутылку с зажигательной смесью.

К счастью, в огне никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают владельца парикмахерской, чтобы опросить. Сыщики ведут розыск подозреваемого в поджоге.