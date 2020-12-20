Свыше 200 тысяч человек заразилось коронавирусом в Санкт-Петербурге за время пандемии

Число больных преодолело психологическую отметку в 200 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 20 декабря 2020 не утишают. В городе за сутки заразились 3759 человек, это на пять человек больше, чем днем ранее. Рекордом по числу заболевших стало 11 декабря. В тот день выявили 3779 больных за сутки.

- От коронавируса за последние сутки скончались 73 человека, - сообщают оперштаб.

Излечились от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге 2326 больных. Санкт-Петербурге остается на втором месте после Москвы по числу зараженных за сутки.

Всего за время пандемии коронавирусом заразилось 200 тысяч 813 человек, излечились - 117 тысяч 132 человека, скончались 6 тысяч 840 больных.