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В аварии трех машин на Выборгской набережной пострадали два человека

По факту ДТП полиция проводит проверку
Роман ЛЯЛИН
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В аварии пострадали два человека

В аварии пострадали два человека

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупная авария произошла в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной. В ДТП столкнулись три автомобиля: «Фольксваген поло», «Митсубиши Лансер» и «Хендай».

- В результате ДТП пострадал водитель и 28-летний пассажир автомобиля «Фольксваген поло», по предварительной информации они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

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