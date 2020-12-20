В аварии трех машин на Выборгской набережной пострадали два человека

В аварии пострадали два человека
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Крупная авария произошла в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной. В ДТП столкнулись три автомобиля: «Фольксваген поло», «Митсубиши Лансер» и «Хендай».
- В результате ДТП пострадал водитель и 28-летний пассажир автомобиля «Фольксваген поло», по предварительной информации они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.