Скончалась герой социалистического труда, почетный житель Ленобласти Валентина Паршина

Паршина была почетным жителем региона Фото: пресс-служба концерна "Детскосельский"

В Ленинградской области оплакивают скончавшуюся героя социалистического труда и почетного жителя региона Валентину Паршину. Соболезнования ее родственникам уже выразил губернатор Александр Дрозденко.

— Глубоко опечален вестью об уходе из жизни Валентины Романовны Паршиной. Легендарный бригадир овощеводов совхоза «Детскосельский» Валентина Романовна была в советское время одним из символов сельского хозяйства Ленинградской области, своим ударным трудом и передовыми, новаторскими методами она прославила и родное хозяйство, и нашу область на всю страну, - сообщил Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что Валентина Паршина была неравнодушным человеком и успела сделать многое для своего региона.

- Нам будет очень не хватать этого выдающегося человека и замечательного гражданина, - заключил Дрозденко. - Разделяю боль утраты с родными и близкими Валентины Романовны Паршиной. Ленинградская область сегодня скорбит об уходе Валентины Романовны Паршиной.