Спасатели вытащили 80-килограммовую собаку из заброшенного колодца в Ленинградской области

Пожарные спасли огромную собаку из колодца в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области пожарные спасли собаку, оказавшуюся в западне в заброшенном колодце. История спасения животного стала известна в понедельник, 21 декабря 2020 года. По рассказам очевидцев, инцидент произошел в деревне Лисино Волосовского района. Огромная кавказская овчарка несколько часов просидела в узкой яме.

-Спасатели вытащили собаку из заброшенного колодца. Предполагают, что она упала туда, когда побежала за лисой. Пропажу семилетней кавказской овчарки по кличке Герда хозяйка обнаружила около шести утра. Питомца искали по следам, - рассказали очевидцы.

Отпечатки лап огромной собаки привели в заброшенное здание. Там спасатели и услышали вой из трехметровой ямы.

Поднять такую собаку - дело не из простых. Пушистая красавица весит порядка 80 килограммов. Когда же Герда оказалась снова на поверхности, то была готова расцеловать своих спасителей.