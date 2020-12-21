Еще 77 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Жертв коронавируса в Петербурге стало на 77 больше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 77 петербуржцев стали жертвами коронавируса. Такие цифры по суточной смертности в городе приводит общероссийский Оперативный штаб. Кроме этого, эксперты информируют о заболеваемости и числе выздоровевших.

- За прошедшие сутки в России зафиксированы еще 493 смертельных случая от коронавирусной инфекции. Из них 75 - в Москве и 77 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее количество летальных исходов по стране составило 51 351 случай. Больше всего пациентов умерло от «ковида» в столице - 10 469. Петербург занимает второе место по данному показателю (6917 скончавшихся с начала пандемии).

Что касается суточной заболеваемости, то в городе на Неве выявлены 3752 новых инфицированных (204 565), а выздоровели из них 119 002 (1870 за сутки).

В активном состоянии болезни находятся уже 78 646 человек. Больше 10 тысяч из них госпитализированы. И места в инфекционных стационарах практически закончились. На утро воскресенья свободными оставались менее 1 % коек.