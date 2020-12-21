Петербургская митрополия извинилась за высаженные вокруг храма елки из Приморского района

Прихожане церкви в Приморском районе объяснили ситуацию с пропавшими елками Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разразился скандал между метрополией и горожанами. В воскресенье, 20 декабря 2020 года, стало известно, что на территории храма Светителя Николая на Арцеуловской аллее в Приморском районе высадили ели. Однако, как заметили местные жители, деревья эти не привезли специально из питомника, а просто вырыли на Долгоозерной улице, где люди сами сажали елки.

- Приносим свои искренние извинения за ваши волнения и переживания в связи со сложившейся ситуацией. Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар, - объяснили в храме.

В Митрополии заявили, что со слов жертвователя елей, деревья подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места.

- Постараемся сделать все возможное, чтобы они остались живыми, - заверили в храме.