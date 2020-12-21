Смольный установил размер выплаты медикам за одну смену работы с коронавирусными пациентами

Установлены новые выплаты работникам медицинских организаций Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный установил новый размер выплат работникам медицинских организаций, которые лечат коронавирусных пациентов. Так, в понедельник, 26 декабря 2020 года, губернатор Александр Беглов подписал постановление о выплатах действующих с 1 ноября до 31 декабря. За этот период работы доплачивать будут тем работникам, которые были на смене.

- Врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад – 1730 рублей за нормативную смену, среднему медицинскому персоналу скорой помощи полагается 865 рублей за смену, младшему - 660 рублей, - сообщили в Смольном.

Водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с COVID-19 – 395 рублей за смену. Прочий персонал, работающий в стационарах будет получать по 107 рублей за смену.

Врачи и медрабтники с высшим образованием, работающие в больницах, будут получать по 2115 рублей за одну смену, средний медперсонал - 1020 рублей, младший - 630 рублей.