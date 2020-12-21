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Общество

Более 1,8 тысячи петербургских учителей находятся на больничном

На полной дистанционке учатся более 8,6 тысяч детей, еще 17,7 тысяч на смешанном формате
Лилия КОЗЛОВА
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1,8 тысяч петербургских учителей находятся на больничном из-за коронавируса и ОРВИ

1,8 тысяч петербургских учителей находятся на больничном из-за коронавируса и ОРВИ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на понедельник, 21 декабря 2020 года, 1803 учителя находятся на больничном. Такие данные предоставил комитет по образованию. Отмечается, что постепенно количество педагогов, болеющих коронавирусом и ОРВИ снижается. Так, на конец прошлой недели на больничном было на 66 человек больше.

- Существенно снизилось и количество классов до 64, которые в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ были переведены на обучение с использованием дистанционных технологий. На дистанционном обучении находятся 8642 школьников, - рассказали в комитете.

Еще 17 726 петербургских школьников на смешанном обучении по заявлениям родителей.

Дошкольные образовательные учреждения работают в обычном режиме. В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыта 21 группа в 19 детских садах.

Зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся после окончания каникул – 11 января.