Пропавшую 16-летнюю девушку с зелеными глазами и волосами ищут в Санкт-Петербурге

16-летняя Светлана пропала 1 ноября и с тех пор не дала о себе знать. Фото: ГСУ СК РФ по СПб.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу обратилось за помощью к жителям Северной столицы. Горожан просят посодействовать в поисках пропавшей без вести 16-летней девушки. 1 ноября Светлана Сергеева она вышла из дома на 9-й Советской улице, где жила последнее время и исчезла.

- Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см., телосложение средней полноты, глаза зеленые, волосы на голове выкрашены в темный цвет, стрижка средней длины с челкой, славянский тип лица, нос прямой, губы тонкие, лоб средний, голос низкий, речь ясная, быстрая, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

На момент пропажи девушка была одета в черную куртку, черные джинсы, кофту с капюшоном красного цвета и серые кроссовки. При себе имела бежево-серо-красный рюкзак.

Всех, кто может сообщить сведения, которые помогут следствию, просят звонить по номерам: позвонить по телефону 573-48-80, 451-44-81, 570-66-71 или 02.