Полиция просит помощи в поиске пропавшей 14-летней девочки в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает исчезнувшую 14-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю девочку в Санкт-Петербурге и просит помощи у горожан. К сотрудникам МВД обратилась мать школьницы, которая не находит себе места. По словам женщины, ребенок вышел около 8 утра 21 декабря 2020 года из квартиры дома на улице Катерников в Красносельском районе. После этого от нее нет никаких вестей.

У пропавшей девочки светлые волнистые волосы. Фото: предоставлено ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Разыскивается Ветрова Снежана Павловна. Приметы девочки: 14 лет, светлые волнистые волосы, рост 158 сантиметров. Она была одета в темную куртку ниже колен, белую шапку и синие кроссовки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Если вы обладаете какой-либо информацией об исчезнувшей девочке, то полиция просит как можно быстрее позвонить по следующим телефонам: 573-55-27, 573-53-60. «Комсомолка» публикует фотографии девочки для ориентировки.