Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о решении сделать 31 декабря выходным днем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов прокомментировал решение сделать 31 декабря выходным днем в Санкт-Петербурге. Напомним, что распоряжение Смольного касается только бюджетников. Однако и частникам рекомендовали отправить сотрудников по домам в последний день в году. При этом суббота, 26 декабря, станет рабочей. По словам градоначальника, еще один свободный день лучше всего потратить с пользой – и безопасно.

- Я бы рекомендовал всем провести эти праздничные дни в кругу семьи. Уделить внимание своим родителям, детям. Посмотреть хорошие спектакли в режиме онлайн. Ну а тем, кто хочет прогуляться по нашему красивому городу – можно посмотреть, как организованы ярмарки, сходите на нашу большую главную елку на Дворцовой площади, она в этом угоду у нас живая, украшена. Я думаю, всем понравится, - обратился к петербуржцам губернатор.

К слову, Перед Новым годом в Северной столице обещают атмосферную погоду – морозы и снег.

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