Малоимущим петербуржцам предложили 250 тысяч рублей по соцконтракту

В Смольном рассказали о социальном контракте для малоимущих семей в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Малоимущим семьям и одиноко проживающим петербуржцам предлагают справиться с трудной жизненной ситуацией, используя социальный контракт на сумму до 250 тысяч рублей. Соответствующие изменения в Социальном кодексе приняли на совещании в Смольном. С помощью материальной помощи можно пройти обучение перед трудоустройством, заиметь стартовый капитал в своем деле или вылечиться от болезни.

- При этом важно, чтобы попавшие в трудную жизненную ситуацию петербуржцы активно пытались выйти из нее, а не просто подписывались на социальное пособие за счет бюджета. Этот стимулирующий к действиям механизм и предусмотрен социальным контрактом, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что деньги от социального контракта можно получить как в виде единовременной выплаты, так и ежемесячными пособиями в размере прожиточного минимума на человека.