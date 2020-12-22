Двух директоров «Водоканалов» в Ленобласти подозревают в махинациях на 634 млн рублей

Следком подозревает двух директоров "Водоканалов" в Ленобласти в преднамеренном банкротстве МУПа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК подозревает двух директоров МУП «Водоканал Кировского района» и ООО «Водоканал Невский» в махинациях на 634 миллиона рублей. Следователи предполагают, что они специально создали искусственную кредиторскую задолженность, чтобы обанкротить областное предприятие. Проворачивали мужчины дело, по версии Следкома, путем заключения экономически необоснованных договоров, что существенно ударило по бюджету муниципального образования.

- Генерального директора ООО «Водоканал Невский» задержали. Его коллега, руководитель муниципального унитарного предприятия, находится под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, - пишет «Мойка78».

У обоих фигурантов провели обыски с привлечением сотрудников УФСБ. Если их вину докажут, то в худшем случае им грозит лишение свободы на срок до шести лет.