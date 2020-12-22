Труп молодого мужчины нашли под окнами дома Васильевском острове

Мужчина погиб при падении с крыши на улице Шевченко. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Василеостровского района выясняет личность и обстоятельства гибели молодого мужчины, труп которого был найден днем 21 декабря под окнами жилого дома на улице Шевченко.

- В 14:54 в дежурную часть поступил звонок о том, что по адресу: улица Шевченко, дом 27 с высоты упал человек. Прибывшим нарядом после падения с крыши 5-этажного дома обнаружен труп неизвестного мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известны и примет погибшего: на вид 30-35 лет, европейский тип лица, рост около 180 см, худого телосложения, волосы длинные, темные с проседью. Был одет: черная куртка, светлые джинсы, футболка с полосами, коричневые ботинки.

По словам жителей дома, за несколько минут до трагедии мужчина залез на крышу пятиэтажки по пожарной лестнице.

Тело погибшего отправлено в морг, по факту происшествия начата проверка.