Петербурженку задержали за кражу 270 тысяч рублей у своей бабушки

Петербурженке грозит тюрьма за кражу денег у родной бабушки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая подозревается в краже денег у родной бабушки. В понедельник, 21 декабря 2020 года, в отделение Красносельского района поступило сообщение от 69-летней пенсионерки, которая обвинила свою внучку в воровстве.

- Со слов женщины, проживающей в квартире одного из домов на улице Тамбасова, ее безработная 30-летняя внучка забрала из серванта банковскую карту бабушки и ушла с ней, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

С картой женщина дошла до банкомата и сняла все бабушкины сбережения - 274 тысячи рублей.

Горе-внучку оперативно задержали у дома 26 по улице Стойкости. Были ли изъяты деньги, не сообщается.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело. За воровство у бабушке внучке грозит до шести лет тюрьмы.