Обогнали Москву: Количество смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге увеличилось на 82

Еще 82 человека умерли от коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 82 человека умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса. Цифры по смертности за минувшие сутки приводит общероссийский Оперативны штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида».

- На утро 22 декабря в России подтверждена еще 561 смерть пациента по причине коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии жертвами болезни стали уже 51 912 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Если брать статистику по городам, то больше всего пациентов скончались в Москве - 10 540(+71 за сутки). Петербург по суточной смертности опять обошел столицу. +82 летальных исхода и 6999 умерших с начала пандемии.

Также в городе заболели еще 3760 петербуржцев а выздоровели 1899. Это означает, что места в стационарах вновь будут заполнены. В среднем в городе в сутки госпитализируют около 700 человек, а выписывают пока что меньше.

В активном состоянии болезни находятся уже 80 425 петербуржцев.